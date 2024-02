FC Nantes / PSG – les notes des joueurs parisiens

Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nantes dans le cadre de 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé.

Après son succès contre la Real Sociedad en Ligue des champions (2-0) mercredi soir, le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec un déplacement sur la pelouse de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Dans une rencontre où le PSG a eu largement la possession, mais où il a eu du mal à percer le verrou nantais, il aura dû attendre l’approche de l’heure de jeu pour voir Lucas Hernandez délivré les Parisiens sur une frappe de l’extérieur de la surface déviée par Moussa Sissoko et qui a trompé Rémy Descamps. De retour dans le onze, l’international français a sorti une belle prestation, ponctuée par sa réalisation, sa deuxième sous les couleurs des Rouge & Bleu. Ses compères de la défense, Marquinhos et Danilo Pereira ont aussi livré une prestation solide. Le capitaine parisien a permis à son équipe de ne pas encaisser de but après une très belle intervention devant Cozza en première mi-temps.

Donnarumma encore performant, Kolo Muani transparent

Si le PSG n’a pas encaissé de but ce soir à la Beaujoire, il le doit à sa défense, mais surtout à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, qui jouait son 100e match sous le maillot du PSG, a sorti une nouvelle très belle prestation, avec des parades spectaculaires et décisives. Titulaire en pointe de l’attaque, Randal Kolo Muani a une nouvelle fois été en difficulté dans cette rencontre. Il ne s’est pas procuré d’occasions et a eu du mal à se démarquer pour apporter des solutions à ses coéquipiers. Placé dans le milieu à trois, Marco Asensio a aussi eu beaucoup de difficultés ce soir, tout comme Manuel Ugarte et Lee Kang-in. L’international sud-coréen a tenté sur son côté, réalisé quelques centres intéressant, mais cela n’a pas abouti à une action dangereuse pour le PSG.