Féminines – Le Guilly s’attend à un match intense face à la Roma

Ce mercredi, coup d’envoi à 18h, les féminines du PSG affrontent l’AS Roma dans le cadre de la AMOS Women’s French Cup, un tournoi amical qui se déroule du côté de Toulouse. Et avant ce match de préparation, diffusé sur beIN SPORTS, la jeune défenseure Jade Le Guilly s’est confiée sur le site officiel rouge et bleu.

Le Guilly a tout d’abord évoqué la préparation d’un point de vue général : « Nous sommes arrivées à Toulouse lundi soir, nous avons entamé notre première journée de stage ce mardi. Nous avons effectué deux entraînements, plus basés sur la tactique, contrairement aux précédentes semaines où nous faisions beaucoup de travail physique. »

Dans un second temps, la Parisienne s’est penchée plus précisément sur la rencontre qui attend le club de la capitale ce mercredi contre l’AS Roma. Une équipe que Jade Le Guilly a déjà rencontré dans les catégories de jeunes avec le PSG : « Nous affrontons l’AS Rome mercredi, j’ai déjà joué contre cette équipe lorsque j’étais en U19, c’est une très belle équipe du championnat italien. Nous aurons certainement plus de jambes que lors du match face à Bordeaux. Il y aura certainement beaucoup d’intensité, mais nous avons bien travaillé cette semaine avec le coach et le staff pour faire un bon match. »