Féminines – Le PSG débute sa préparation par une lourde défaite face à Bordeaux

Plusieurs jours après la reprise de l’entraînement, les Féminines du PSG débutaient ce vendredi leur préparation d’avant-saison avec un match amical face aux Girondins de Bordeaux, au Stade Michel Amand de Poitiers. Et pour ce premier match de Didier Ollé-Nicolle sur le banc des Rouge & Bleu, les Parisiennes se sont lourdement inclinées sur le score de 0-3. Pourtant, les deux équipes avaient regagné les vestiaires avec un score nul et vierge à la pause. Mais en seconde période, les championnes de France ont encaissé trois buts par Julie Dufour et un doublé d’Ella Palis.

Pour cette rencontre, de nombreuses recrues ont pu participer à leur premier match avec le maillot des Rouge & Bleu (Constance Picaud, Elisa De Almeida, Kheira Hamraoui, Sakina Karchaoui et Celin Bizet Ildhusøy). Mercredi prochain, les Féminines du PSG affronteront l’AS Roma à Toulouse, à l’occasion de l’Amos French Cup.

XI PSG (1ère mi-temps) : Picaud – Da Cruz, De Almeida, Dudek, Hurtré – Hamraoui, Khelifi, Folquet – Diani, Katoto, Baltimore

XI PSG (2ème mi-temps) : Pinguet – Le Guilly, Diallo, Dudek (De Almeida, 71e), Karchaoui – Däbritz, Geyoro, Fazer – Ildhusøy, Glyda, Sangaré

Le programme estival des Féminines du PSG