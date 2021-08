Une belle AMOS Women’s French cup à jouer pour le PSG

La quatrième édition de la AMOS Women’s French cup se déroulera demain au Stade Ernest Wallon et le vendredi 6 aout 2021 au Stadium de Toulouse pour la petite finale et la grande finale du tournoi (le tout diffusé par beIN Sports). L’affiche est de grande qualité : Lyon, le Bayern, la Roma et bien sûr le PSG.

Les Parisiennes affronteront mercredi à 18 heures les Italiennes. Les joueuses de Didier Ollé-Nicole restent sur une lourde défaite en amical contre Bordeaux (0-3) liée à un turn-over fatal à la pause (0-0). Elles ont rejoint le Centre National du Football à Castelmaurou (Haute-Garonne) où elles s’entraîneront également demain matin à 9h30, malgré le match contre la Roma en fin d’après-midi. L’équipe italienne, la moins cotée de ce tournoi, vient pour apprendre. Alessandro Spugna, le coach romain, étant clair sur le sujet : “Je vais demander aux filles de vivre une belle expérience, car nous avons la chance de pouvoir rivaliser avec les grandes pointures européennes : d’abord le PSG, puis Lyon ou le Bayern Munich. Je demanderai d’y aller au courage, d’essayer de faire ce que l’on sait faire et puis on verra ce qu’on peut récolter. Ce sont des matches où la barre est haute, donc ils sont les bienvenus à cette période de la saison.”

Le Programme :