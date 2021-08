La LFP gagne en référé contre beIN Sports

Ce mercredi, la décision du tribunal judiciaire de Paris était attendue suite à la plainte de la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre beIN SPORTS. Il y a une semaine, la LFP avait assigné en référé la chaîne sportive afin qu’elle respecte son contrat (332M€) concernant le lot 3 de la Ligue 1 (deux matches par journée acquis en mai 2018 pour 332M€ par saison). Et ce mercredi, lequipe.fr nous informe que la LFP a gagné son référé face à beIN SPORTS. “Le tribunal enjoint ‘la société beIN Sports France d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat conclu entre la Ligue de football professionnel et beIN Sports France le 29 mai 2018 relatif au lot 3 de l’appel à candidatures portant sur les droits audiovisuels de la ligue 1′”, rapporte le quotidien sportif via son site internet. Cependant depuis quelques jours, le média qatari est sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre via une procédure de conciliation. Avec cette procédure, le détenteur des deux matches de L1 peut ne pas régler “à court-terme le montant des droits, à savoir les 56M€(hors taxes) de la première échéance du lot 3, attendue ce jeudi.”

Malgré cette décision de la justice, le flou concernant la diffusion des deux matches de L1 par journée (samedi 21h et dimanche 17h) est toujours présent. Le tribunal de commerce de Nanterre devra donner ce jeudi (vers 14h) sa décision dans le litige opposant beIN SPORTS, Canal Plus et la LFP. Si la décision de la justice est en défaveur de Canal Plus, la chaîne française devrait “normalement produire, diffuser les matches et régler la première échéance à beIN… qui rétrocédera l’argent à la LFP.”