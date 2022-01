Féminines – Le PSG large vainqueur à Saint-Etienne

Après une première partie d’exercice presque parfaite, si on occulte le revers sur la pelouse de l’OL dans les conditions que l’on connait, les féminines du PSG avaient rendez-vous avec le retour de la D1 Arkema ce dimanche. Et pour leur premier match en championnat de l’année 2022, les filles de Didier Ollé-Nicolle ont largement assuré le coup en s’imposant sur la pelouse de Saint-Etienne.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueuses du PSG n’ont pas vraiment fait dans le détail face à leurs adversaires du jour. Dès la 10e minute de jeu, c’est l’inévitable Marie-Antoinette Katoto qui lançait idéalement les siennes en ouvrant la marque. Juste avant la pause, Kadidiatou Diani y allait elle aussi de son but afin de doubler la mise. Au sortir des vestiaires, Paulina Dudek, de la tête, aggravait la marque (58e). Quelques minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto inscrivait le troisième but des Rouge et Bleu (64e) avant de s’offrir un superbe triplé pour valider le 0-5 (68e). Le score ne bougeait pas par la suite, score final 0-5. Les Lyonnaises s’étant imposées du côté de Montpellier ce samedi, le PSG, avec ce succès, garde trois unités de retard sur les Rhodaniennes au classement après 12 journées.