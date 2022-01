Le PSG a été (très) largement représenté au classement des 30 « qui font le football français » selon L’Équipe. On compte dans ce classement cinq parisiens… Tous présents dans le top 12 et quatre d’entre eux dans les 10 premiers. À cette dixième place, on retrouve la première joueuse de cette liste, l’attaquante Rouge & Bleu Kadidiatou Diani. L’internationale, déjà élue meilleure joueuse de l’année, a fait part de sa fierté d’être citée par le quotidien sportif mais aussi son rôle dans le développement du football féminin.

« Surprise d’être dans le Top 10 des personnalités du football les plus influentes selon L’Équipe ? Ah oui, je suis très surprise. Très honorée et très fière, aussi. Cela montre qu’il y a une progression. C’est la récompense de mon travail.

Une porte drapeau du football français ? On me le dit. Moi je me sens comme l’année dernière, comme il y a deux ans. Rien n’a changé. Je me comporte de la même façon. Mais je suis plus regardée, on attend plus de moi, c’est normal même si j’ai une personnalité qui fait que je suis plus présente sur le terrain qu’en dehors.

De la reconnaissance après le titre avec le PSG ? On a accompli de grandes choses toutes ensemble. On est allées chercher notre premier Championnat. On a réussi à faire tomber les Lyonnaises. J’ai envie de dire, enfin ! Cela vient couronner le tout, ça nous récompense. (…) Jamais je n’aurais imaginé en arriver là. À la télé, on ne voyait jamais de filles jouer au foot.

Je ne savais même pas qu’il y avait une équipe de France et un Championnat. Je ne connaissais aucune fille qui jouait au foot. Mes seules références étaient les garçons. Mon idole, c’était Cristiano Ronaldo. C’est plus tard que j’ai découvert qu’il y avait une équipe de France, et même qu’on pouvait être professionnelle. »