Féminines – Un PSG / Bayern Munich qui bat des records

Mardi soir, les joueuses du PSG sont allées s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Arena en quart de finale aller de l’UFA Women’s Champions League grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto (1-2). Un succès qui leur donne un avantage pour la qualification en demi-finale avant le match retour au Parc des Princes mercredi soir (21 heures). Une affiche qui va rentrer dans l’histoire de la section féminine des Rouge & Bleu.

En effet, selon les informations de France Bleu Paris, le PSG a déjà vendu 20 070 billets pour cette affiche, soit le record pour une rencontre des Féminines au Parc. Le précédent record datait de 2017 et la réception du FC Barcelone avec 19 912 spectateurs. Il reste encore six jours et le club de la capitale – qui propose des billets à partir de six euros – espère atteindre la barre des 25 000 à 30 000 spectateurs assure la radio francilienne. Après la victoire à Munich, « la billetterie pour la rencontre s’est emballée« , conclut France Bleu.