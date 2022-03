Ronaldinho est de passage dans la capitale française pour le lancement de l’application FootSider, dont il est le parrain. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain suit toujours avec assiduité l’actualité du club de la capitale. Dans un entretien accordé au Parisien, le Brésilien revient sur l’élimination du PSG en Ligue des Champions, les sifflets du Parc, le cas Neymar Jr et l’avenir de Kylian Mbappé.

L’élimination du PSG en C1

« Le foot est comme ça ! Ce sont deux grandes équipes. Madrid a une histoire énorme en Ligue des champions. Dans ce type de match, tout peut arriver (…) Avec les joueurs qui sont là (au PSG), ils peuvent faire de grandes choses (…) Mais je crois que c’est difficile pour Messi qui est arrivé cette saison après beaucoup, beaucoup d’années dans un football complètement différent, au sein d’un club qui jouait tout le temps de la même manière. Il manque juste d’adaptation mais le reste va venir naturellement. »

Les sifflets du Parc

« Non. Je ne comprends pas. Si tu siffles Messi, il ne reste plus rien hein (rires) ! Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ? Je ne comprends pas (…) Les supporters n’étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des champions. Les deux plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi donc c’est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux. Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des deux. »

L’avenir de Mbappé

« Si Mbappé va rester au PSG ? Oui, je pense qu’il va rester. Mais bon avec le foot il peut rapidement se passer beaucoup de choses… Mais, tous les trois ensemble (Mbappé, Messi, Neymar), ça peut faire quelque chose de beau. J’ai envie de voir tous mes amis contents, n’importe où. Mais s’ils restaient tous les trois, ça serait fantastique pour tous ceux qui aiment le foot. Les trois plus grands joueurs du monde, ensemble, c’est ce que tous les amoureux du jeu ont envie de voir. »

Le cas Neymar

« J’espère que la prochaine saison il n’aura pas de blessure et le reste se passera normalement. Chaque année, il gagne quelque chose, en sélection ou au PSG. Bon pas encore la Ligue des champions. Je trouve qu’il a déjà une histoire très forte dans le foot non ? C’est un joueur qui a fait beaucoup beaucoup de choses. C’est notre principale idole au Brésil. J’espère qu’il gagnera la Coupe du monde, un Ballon d’or. Après, dans le foot ça a toujours été comme ça. Ronaldo aussi est passé par des moments difficiles. »