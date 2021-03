Après sa défaite cruelle en quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League contre Lyon mercredi, les Féminines du PSG retrouvaient le championnat ce samedi soir avec un déplacement à Montpellier. Et les Parisiennes ont largement dominé cette rencontre pour finalement l’emporter 3-0 grâce à des buts de Nadia Nadim (24e) et un doublé de la capitaine Irene Paredes (59e, 64e). Grâce à ce succès, les Féminines du PSG poursuivent leur sans-faute en D1 Arkema (15 victoires, 1 nul) et conservent la tête du championnat avec un point d’avance sur Lyon qui s’est également largement imposé sur la pelouse de Dijon (0-3) à la même heure. Les deux équipes ont donc bien préparé la deuxième manche du quart de finale de l’UEFA Women’s Champions mercredi au Groupama Stadium (18h30).