Féminines – Le PSG s’impose largement face à Issy !

Les Féminines du PSG ont accueilli Issy aujourd’hui au stade Georges Lefèvre, dans le cadre de la 19e journée de Division 1 féminine. L’effectif était au complet pour affronter ce nouvel adversaire, seules Amanda Ilestedt (grippe) et Ashley Lawrence (Covid) manquaient à l’appel. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle sont allées chercher leur seizième victoire de la saison, en s’imposant sur le score de 6 buts à 1. Le club de la capitale (2e) est provisoirement à deux points de l’Olympique Lyonnais (1er), qui affrontera Fleury ce dimanche.

Maire-Antoinette Katoto ouvre le score à la 31e minute de jeu. Peu de temps après, Issy égalise sur sa première tentative et met la pression sur Paris. Après une grosse domination parisienne, les deux équipes se quittent dos à dos à la mi-temps (1-1). À la sortie des vestiaire, les Parisiennes vont rapidement prendre le large, par l’intermédiaire de Grace Geyoro (49e). Le match va rapidement s’emballer à l’heure de jeu avec un but de Sara Däbritz (65e) et Kadidiatou Diani (68e). Marie-Antoinette Katoto va ensuite signer un doublé (83e) avant que Ramona Bachmann inscrive le dernier but de la rencontre. Les Féminines du PSG s’imposent 6 à 1 et se maintiennent à la seconde place du classement de D1 féminine. Ce match est de bonne augure avant de défier Lyon le 24 avril en demi-finale Ligue des Champions. Avant cette rencontre, les joueuses auront une semaine pour se recadrer physiquement et mentalement. Cette saison, les Féminines du PSG sont sur tous les tableaux puisqu’il y a aussi la Coupe de France à aller chercher le 15 mai prochain contre Yzeure.