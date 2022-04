Les Féminines du PSG recevront Lyon au Parc des Princes

Les Féminines du PSG se sont qualifiées en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League après avoir éliminé le Bayern Munich. Après une victoire en Allemagne (1-2), les Parisiennes ont dû attendre les prolongations du match retour pour valider leur billet (2-2). Un match dans un Parc des Princes en fusion avec plus de 27 000 supporters, un record pour un match des Féminines dans l’antre parisienne.

En demi-finale, les joueuses du PSG retrouveront une équipe qu’elles connaissent bien, l’Olympique Lyonnais. Le match aller se jouera dans le Rhône le 23 avril et le match retour à Paris une semaine plus tard (30 avril, 21 heures). Et comme pour le match contre le Bayern, cette demi-finale retour se jouera au Parc des Princes comme le rapporte le journaliste France Bleu Paris, Bruno Salomon. « Le club parisien va pratiquer la même politique tarifaire que pour les 1/4 (ticket à partir de 6 euros) », dévoile le journaliste.