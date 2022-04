Avec 12 points d’avance au classement, le PSG continue sa série de matchs en Ligue 1. Ce dimanche, le club de la capitale affronte son éternel rival, l’Olympique de Marseille. À la veille de ce choc, Gianluigi Donnarumma s’est livré sur cette rencontre au micro de PSG TV. Il est notamment revenu sur son amour pour ce club dans lequel il est arrivé il y a presque un an déjà.

Le club et les supporters

« C’est vraiment spécial pour moi. Je suis dans un très grand club et je veux tout donner pour lui parce que je suis là depuis presque un an mais pour moi, c’est devenu comme une seconde maison et j’y suis vraiment bien. Je remercie le club et les supporters qui me soutiennent toujours. Nous devons toujours remercier nos supporters parce qu’ils nous donnent un coup de main à tous les matches. Ils sont le douzième homme sur le terrain. Nous comprenons leur frustration mais maintenant c’est à nous de nous remettre en marche et les amener à se réjouir avec nous.

PSG/OM

« Je connais très bien l’environnement et nous sommes dons très enthousiastes. Nous voulons bien faire et gagner devant nos supporters. Je sais combien ce match est important, pour nous et pour nos supporters. Toute l’équipe et moi-même allons tout donner pour gagner un match très important. Ça sera certainement un match difficile, mais nous donnerons le maximum. Nous sommes très heureux de l’attitude que chacun adopte sur le terrain et nous sommes super prêts. »