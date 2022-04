Le PSG va affronter ce dimanche l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 32e journée de la Ligue 1. Les Parisiens voudront assurer un succès pour essayer de finir le mieux possible cette saison mitigée mais aussi de faire un immense pas vers un nouveau titre de champion. Le club de la capitale pourra compter sur Gana Gueye, qui a eu du mal à revenir après son succès à la CAN. Interrogé par le média Carré, l’international sénégalais a répondu à un certain nombre de questions sur ses coéquipiers du Paris Saint-Germain.

« Le meilleur finisseur ? Messi ! C’est incroyable, il ne frappe pas, il fait des passes au but ! Le plus technique et le meilleur dribbleur ? Neymar est très très fort ! Balle au pied, s’il a envie, il n’y a personne qui peut lui prendre le ballon ! Le plus dur à l’entrainement ? Il y en a deux qui font vraiment mal : Presko (Kimpembe) et Abdou Diallo, et quand il fait mal, c’est vraiment qu’il fait mal… Et Layvin Kurzawa quand il revient de blessure. Il est énervé et casse tout ! Le plus drôle ? Draxler est pas mal ! Il a l’air timide comme ça, réservé, mais c’est un fou, il fait trop rire ! Le plus professionnel ? Moi ! (rires) Il y a Di Maria qui est professionnel. Il vient tôt et reste tard ! »