Ce vendredi soir, les Féminines du PSG retrouvaient l’équipe de Fleury, six jours seulement après leur victoire sur cette même pelouse en 16e de finale de Coupe de France (0-2). Pour ce match de la 14e journée de D1 Arkema, Les Parisiennes n’ont pas tremblé face au cinquième du championnat. Les Féminines du PSG ont dominé toute la rencontre même si la première mi-temps a été accrochée et se sont largement imposées sur la pelouse du club de la région parisienne (0-5). Sandy Baltimore s’est offert un doublé alors que Marie-Antoinette Katoto s’est offert un seizième but cette saison en D1 après une très belle action collective. L’attaquante parisienne a également provoqué un penalty qui a été transformé par Kadidiatou Diani, son dixième but de la saison. Enfin, la capitaine Irène Paredes a clos la marque avec un bel enchaînement contrôle du genou et reprise de volée sur un corner. Une victoire nette et sans bavure qui permet aux Féminines du PSG de mettre la pression à Lyon en prenant quatre points d’avance. Les Lyonnaises qui reçoivent Montpellier demain après-midi (15h15).