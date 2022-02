Vivement critiqué depuis son arrivée sur le banc du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino pourrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu, le coach argentin est fortement courtisé par Manchester United. Mais en attendant, l’ancien capitaine du PSG est concentré sur les prochaines échéances avec en ligne de mire le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février – 9 mars). Dans l’émission de RMC Sport « Rothen Régale », Luis Fernandez a tenu à défendre son ancien joueur chez les Rouge & Bleu.

« Je connais le personnage, je connais l’homme. On lui reproche de ne pas s’exprimer en français, c’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé. Sous l’ère qataris, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Il paraît tranquille. Il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant. Tout le monde se taira s’il fait gagner la Ligue des champions à Paris. J’ai confiance. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en veut plus, on veut toujours plus avec le PSG. Pochettino a perdu la Coupe de France. Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de gagner la Ligue des champions ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, ce club il l’a dans le cœur, il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma. »