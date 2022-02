Dans 5 jours, le PSG reçoit le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes n’ont pas leurs effectifs au complet et des joueurs importants ne sont pas sûrs de jouer ce choc. C’est le cas de Karim Benzema, pilier de l’attaque madrilène, dont le retour à la compétition ne se passe pas comme prévu. Blessé aux ischios-jambiers contre Elche le 23 janvier, l’international français est incertain pour le choc face à Paris. Une possible absence qui selon Nabil Djellit serait forcement préjudiciable pour le Real. Cependant, l’invité de La chaîne L’Equipe n’a pas manqué de rappeler qu’avec ou sans leur numéro 9, le futur adversaire du PSG ne doit pas être pris à la légère.

« La possible absence de benzema ? Elle changerait beaucoup de choses… mais tout non plus. Il y a un Real Madrid avec et sans Karim Benzema, c’est une certitude et ne pas être à 100% ce n’est pas non plus une bonne nouvelle même si c’est un joueur expérimenté qui se connaît et qui sait gérer ses efforts. Même diminué, il a une justesse technique exceptionnelle qui pourrait compenser un manque de rythme vu qu’il ne jouera à priori pas samedi. Avant c’était le désert (en attaque) sans Benzema, mais maintenant, tu as Vinicius qui peut faire du dégât et puis c’est quand même une expression collective de haut niveau le Real. C’est pas une équipe moyenne et même sans Benzema ça reste une grosse équipe que le PSG va devoir se coltiner.«