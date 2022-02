Quel sera l’avenir de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison 2021-2022 ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le coach argentin ne devrait pas poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. Déjà courtisé par Manchester United en novembre dernier, l’Argentin fait toujours partie des prétendants pour occuper le rôle d’entraîneur des Red Devils à partir de la saison prochaine en remplacement de Ralf Rangnick. De son côté, le coach parisien serait favorable à un retour en Premier League après ses expériences réussies à Southampton (2013-2014) et Tottenham (2014-2019).

Et selon les informations du Telegraph, les joueurs mancuniens seraient impatients d’évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le média anglais rapporte que les cadre du vestiaire réclament la venue du natif de Murphy pour la saison prochaine. « Entre notre situation, ce que nous avons besoin de faire et le genre de joueurs que nous avons, ça colle vraiment. Si c’est lui, on lui donnera du temps », a déclaré un proche du club anglais au média britannique. Sa gestion des joueurs et d’un groupe ainsi que son expérience en Angleterre sont les critères qui jouent en faveur de l’actuel coach du PSG.