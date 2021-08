Le Bayern Munich pourrait se positionner sur Thilo Kehrer (Sport Bild)

Si le Bayer Leverkusen a ciblé Thilo Kehrer, qui a encore deux années de contrat avec le PSG, pour renforcer sa défense, le club n°1 en Allemagne pourrait se positionner. Le FC Bayern remodèle plus ou moins volontairement sa charnière centrale. David Alaba et Jerome Boateng sont allés jusqu’au terme de leur contrat. Et il n’est pas exclu que Niklas Süle (25 ans) quitte également le club. Il ne lui reste qu’une année de contrat et son importance dans le groupe décline en raison de blessures. A tel point qu’une prolongation de contrat avec un long terme n’est pas une priorité pour le Bayern. Cependant, les Bavarois ne veulent pas le voir partir libre en 2022. Selon Sport Bild, Niklas Süle pourrait être vendu en cas de proposition d’environ 30 millions d’euros. C’est beaucoup. Autre option, une prolongation de contrat de courte durée. Mais il n’est pas certain que cela séduise le joueur. Quoi qu’il en soit, en cas de transfert de Niklas Süle le FC Bayern a discuté en interne de l’alternative et le nom de Thilo Kehrer (24 ans) est sur la table. International allemand et polyvalent, le profil du défenseur sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 plairait chez le champion local.