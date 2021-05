Florenzi : “C’est une victoire méritée”

Dans un match peu rythmé, un PSG sérieux s’est imposé face à l’AS Monaco (2-0) en finale de Coupe de France. Par la même occasion, les Rouge et Bleu ont remporté leur 14e trophée dans cette compétition. Titulaire sur le côté droit de la défense parisienne, Alessandro Florenzi (noté 5,5 par la rédaction de CS) est revenu sur cette prestation parisienne. Il a notamment été questionné sur la performance de Kylian Mbappé (buteur et passeur décisif), au micro d’Eurosport.f

“Ce n’est jamais facile de gagner une finale. Une finale ne se joue pas, ça se gagne. Nous allons fêter ce soir et serons prêts pour jouer dimanche. On est prêts pour tenter de gagner le championnat ce week-end. On y croit. On a fait un très bon match, on a mis beaucoup d’expérience. C’est une victoire méritée”, a commenté Alessandro Florenzi. “Mbappé ? Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. On espère qu’il restera parmi nous très longtemps et qu’il continuera de faire notre bonheur. Il est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde.”