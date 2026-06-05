Florentino Perez annonce qu’il va faire une offre de 150 millions d’euros, des joueurs du PSG concernés ?

Florentino Perez, à la tête du Real Madrid depuis 2009, s’est présenté à sa réélection ces dernières semaines. Hier, il a promis de faire une offre de 150 millions d’euros pour un joueur. Certains estiment que cela pourrait être pour un joueur du PSG.

Depuis plusieurs jours, Florentino Perez est en campagne avant les élections du nouveau président du Real Madrid. À la tête du club madrilène depuis 2009, après un premier passage entre 2000 et 2006. Pour ces élections, il est en concurrence avec l’homme d’affaires Enrique Riquelme. Hier, il était l’invité de l’émission Cuatro, Florentino Perez a confirmé que s’il était réélu président des Merengue, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et José Mourinho seraient Madrilènes la saison prochaine avant de lancer une bombe. « Je vais prochainement faire une offre à un club important de Ligue des champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur : 150 millions, au moins. L’offre de 150 M€ ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jérémy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 M€ ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. (…) Ce transfert de 150 M€ ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur.«

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Joao Neves a prolongé et Vitinha estime que ce serait une erreur de quitter le PSG

Avec cette déclaration, Florentino Perez a enflammé la presse mondiale. La presse espagnole estime que le dirigeant madrilène évoque Vitinha. De son côté, Fabrizio Romano a indiqué que cette offre pourrait très certainement arriver sur la table du PSG. Depuis quelques jours, des rumeurs expliquent que le Real Madrid aimerait s’offrir les services de Joao Neves mais également de Vitinha. Les deux internationaux portugais font partie des meilleurs milieux de terrain du monde et c’est normal qu’ils soient convoités. Mais le Real Madrid devra très certainement se tourner vers d’autres pistes. Joao Neves se sent très bien au PSG et n’a pas hésité à évoquer son amour pour le club de la capitale dans ses dernières publications sur les réseaux sociaux. De plus, il a récemment prolongé son contrat d’un an et est désormais lié avec le double champion d’Europe jusqu’en juin 2030. Il ne manque plus que l’officialisation dans ce dossier. En ce qui concerne Vitinha, il est aussi très heureux au PSG et a expliqué il y a quelques semaines, quand on lui demandait s’il pourrait être intéressé par un départ au Real Madrid, que ce serait une erreur de quitter le PSG actuellement. Florentino Perez, qui veut certainement rallier à sa cause les socios du Real Madrid pour qu’ils le réélisent, devra se tourner vers d’autres pistes pour s’offrir une nouvelle superstar.