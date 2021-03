Florenzi : “Il y a des choses à améliorer mais nous sommes contents de gagner ce match”

Opposé au LOSC en huitièmes de finale de Coupe de France ce mercredi, le PSG s’est imposé au Parc des Princes (3-0) grâce à des réalisations de Mauro Icardi (9e) et Kylian Mbappé (41e, 90e+3). Keylor Navas a également arrêté un pénalty, son troisième cette saison. Avec cette qualification pour les quarts de finale de la compétition, les Rouge et Bleu sont toujours présents dans trois compétitions (Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France). Après cette victoire face aux Dogues, Alessandro Florenzi est revenu sur la prestation du PSG, au micro de France 2.

“Une qualification méritée, nous avons fait un bon match et nous avons bien joué. Ce n’était pas parfait car il n’y a aucun match parfait. Il y a des choses à améliorer mais nous sommes contents de gagner ce match. Navas le plus fort de cette équipe ? Pour moi, il démontre sur le terrain qu’actuellement c’est le meilleur de tous. On espère qu’il continuera comme ça pendant toute la saison. Nous aussi, nous devons rester concentrés à chaque match et gagner le plus de matches possibles.”