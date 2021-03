Mbappé : “La Coupe de France est très importante pour le club”

Entré en première période afin de remplacer un Mauro Icardi blessé, Kylian Mbappé a été l’un des acteurs majeurs de la victoire du PSG face au LOSC (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe de France. L’attaquant parisien a marqué un doublé et a provoqué un pénalty. Après la rencontre, Kylian Mbappé est revenu sur la prestation parisienne, au micro d’Eurosport.

La qualification face au LOSC

Mbappé “C’est important de réagir de manière générale, mais surtout c’est une autre compétition et un autre contexte contre une équipe qu’on va revoir bientôt (31e journée de Ligue 1 le 3 avril prochain), donc c’était important de gagner cette première manche on va dire. La Coupe de France est très importante pour le club. Je ne sais pas ce que les gens pensaient mais nous, on veut gagner cette Coupe de France. On a montré aujourd’hui, avec envie, qu’on voulait vraiment faire quelque chose dans cette coupe.”

Sa prestation avec son doublé

Mbappé : “Je suis content. Je n’avais pas trop eu le temps de m’échauffer (il a remplacé Mauro Icardi à la 39e minutes) donc j’étais un peu froid et j’ai essayé de doser sur mes premiers ballons. Là, il y avait une opportunité de faire quelque chose. J’ai provoqué le pénalty, je le marque et après j’ai essayé de monter en puissance dans le match. En fin de match j’arrive à clouer le score, c’est top pour moi et surtout pour l’équipe.”