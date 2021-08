Florenzi : “Le PSG a choisi un joueur très fort à mon poste”

Prêté avec option d’achat la saison passée, Alessandro Florenzi n’a pas été conservé par les Rouge & Bleu et va vivre une nouvelle aventure en Italie. Encore sous contrat avec l’AS Roma, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie a été prêté avec option d’achat à l’AC Milan pour l’exercice 2021-2022. Présenté ce samedi, le latéral droit de 30 ans a été questionné sur ses dernières expériences en prêt, dans des propos traduits par Foot Mercato.

“Valence ne m’a pas gardé pour des raisons économiques. Le PSG a pris Hakimi à ma place, un joueur qui a coûté 70 M€ (60M€ ndlr), et la Roma a fait un choix technique il y a deux ans maintenant, même si je pense que ce n’est pas que technique. Je l’ai accepté à contrecœur. En ce qui me concerne, je vais laisser parler le terrain. (…) Ma philosophie est de toujours apprendre et c’est ce que je vais faire ici. Le PSG a construit une équipe de rêve et a choisi un joueur très fort à mon poste.”