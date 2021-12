Fofana : « C’est vrai qu’il y a énormément de déception »

Seko Fofana a ouvert le score ce soir pour Lens contre le PSG. Un but qui a validé une domination lensoise qui aurait même pu être plus ample dans le score. Mais les Rouge & Bleu ont finalement réussi à égaliser. Au micro de Canal Plus, le capitaine lensois a regretté cette égalisation parisienne.

« C’est vrai qu’il y a énormément de déception parce que l’on avait le match entre les mains. Ils ont été dangereux en première mi-temps mais en deuxième on a eu plusieurs situations, il y a poteau. Voilà, on est déçu. On avait que deux minutes à tenir. C’est comme ça, c’est une grande équipe. On a vu Mbappé entré et faire la différence. Il n’y a pas grand chose à dire. […]Il y a beaucoup de déception, on va regarder les images et continuer à progresser.«