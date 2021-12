Kalimuendo : « On a réalisé un grand match »

Lens a complètement dominé le PSG ce soir mais a péché dans le dernier geste. Ils ont finalement concédé le match nul dans les dernières minutes avec un but de Georginio Wijnaldum (1-1). Arnaud Kalimuendo – prêté par les Rouge & Bleu – a regretté ce but encaissé après une très belle performance lensoise.

« On a réalisé un grand match. On a tout donné, on a essayé de donner le maximum. Après, on mène presque jusqu’à la fin mais ils arrivent à égaliser, regrette le titi parisien au micro de Canal Plus. Le PSG est une grosse équipe qui ne se fait pas prier. Quand ils ont une occasion cela fait souvent but. C’est une leçon que l’on doit tirer et continuer sur cette dynamique. Ils ont des joueurs de qualités, devant cela peut aller très vite, ça combine. C’est dommage que l’on encaisse ce but-là. On va apprendre. »