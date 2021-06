Footy Headlines dévoile des images du maillot extérieur 2021-2022 du PSG

Après avoir présenté son maillot domicile de la saison 2021-2022 en mai dernier, le PSG devrait prochainement dévoiler son maillot extérieur pour la saison prochaine. Et comme chaque année, le site spécialisé – Footy Headlines – a révélé quelques images du futur maillot du club de la capitale. Ainsi, la tunique extérieure sera principalement blanche et présentera “un motif à rayures asymétriques en noir et rose (“Arctic Punch”) sur le devant, inspiré de la rayure classique “Hechter” que l’on trouve généralement sur le kit domicile”, précise Footy Healines sur son site internet. Les bas des manches prendront également en compte le design asymétrique du maillot : rose sur la manche droite et noir sur l’autre manche. Enfin, le short aura les mêmes couleurs que le maillot, conclut Footy Healines. Un maillot qui sera dévoilé en juillet, toujours selon site spécialisé.

Crédit photo : Footyheadlines