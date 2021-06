[Euro] Pays-Bas / Autriche avec Wijnaldum capitaine

Après la victoire de l’Ukraine face à la Macédoine du Nord (2-1) plus tôt dans la journée, l’autre match du groupe C oppose les Pays-Bas à l’Autriche (21h sur beIN SPORTS 1). Pour cette rencontre, les Hollandais pourront compter sur le retour de Matthijs de Ligt en défense centrale. Sans surprise, le nouveau joueur du PSG – Georginio Wijnaldum – est titulaire au milieu de terrain et porte le brassard de capitaine. Memphis Depay est présent en attaque. Du côté de l’Autriche, David Alaba est titulaire.

XI Pays-Bas : Stekelenburg – Dumfries, De Vrij, de Ligt, Blind, Van Aanholt – De Roon, De Jong, Wijnaldum (c) – Weghorst, Depay.

XI Autriche : Bachmann – Lainer, Hinterregger, Dragovic, Ulmer – Alaba (c), Laimer, Schlager, Baumgartner – Sabitzer, Gregoritsch.