Le nouveau maillot domicile du PSG officialisé

Il a déjà fait parler de lui avec une levée de bouclier chez des Ultras indignés, le PSG a officialisé le maillot domicile à grande dominante bleue. La tenue en partenariat avec Jordan brand “conserve ses couleurs ancestrales, bleu blanc et rouge”, assure le Club qui fait face à un appel au boycott du Collectif Ultras Paris. “Leur enchainement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot. Un design puisé dans la richesse des maillots historiques du club. Fidèle à l’ADN du PSG, il porte haut l’élégance et le style à la parisienne.” Dans le communiqué de présentation on peut lire que “conformément à la tradition de la collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis quatre ans maintenant, le short de football intégrant le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allient l’identité du club avec les codes iconiques du basketball et de la street culture.” Le nouveau maillot et la collection complète sont d’ores et déjà disponibles sur psg.fr et pour les membres Nike, fait savoir le Club. “Early access” disponible également en drive dans les deux boutiques Paris Saint-Germain de Paris.