Formation : Succès au BAC 2025 pour les titis du PSG

Comme chaque année, les jeunes du centre de formation du PSG sont soumis à l’épreuve du BAC. En 2025, les titis parisiens y connaissent un réel succès, comme les plus grands sur le terrain.

Si les contrats et avenirs se discute dans les rangs de la formation du Paris Saint-Germain, le scolaire n’est pas mis de côté. En effet, les titis parisiens sont tous les ans, soumis à l’épreuve du BAC avec des résultats rendus publiques. En 2025, le succès est au rendez-vous puisque le club de la capitale affiche un taux de réussite de 93,78%. Selon les informations de Bruno Salomon, journaliste pour Radio France, parmi les filles et garçons de la formation parisienne « 14 jeunes sur 15 ont obtenu leur diplôme« .