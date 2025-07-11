Médias : TF1 rétropédale pour la soirée de dimanche entre finale de CdM des Clubs et les Bleues à l’Euro Féminin 2025

Ce dimanche, le football français est engagé sur deux fronts : la finale de Coupe du Monde des Clubs avec le PSG, et l’Euro Féminin 2025 avec l’Equipe de France. Un choix à faire pour le diffuseur : TF1.

Après la gifle infligée au Real Madrid (4-0) en demi-finale, le PSG affronte Chelsea ce dimanche (21h sur DAZN & TF1) en finale de Coupe du Monde des Clubs. Une rencontre qui se jouera en même temps que le troisième match de phase de groupes de l’Euro Féminin 2025 entre la France et les Pays-Bas. Ayant acquis les droits des deux matchs, le groupe TF1 a été contraint de faire un choix entre les deux. Dans un premier temps, le match avec le plus d’enjeux a été priorisé : Chelsea – PSG sur TF1 et Pays-Bas (F) – France (F) sur TMC. Aujourd’hui le groupe TF1 rétropédale et cède les droits de la rencontre de l’Euro Féminin 2025 à France Télévision qui le diffusera sur France 2. Ainsi, le TF1 pourra diffuser Chelsea – PSG et miser sur de grosses audiences d’une finale internationale, en claire, pour laquelle un club français est engagé.