L’année 2020 de Ligue 1 s’est terminée en milieu de semaine avec la 17e journée de Ligue 1 saison 2020-2021. Comme c’est de coutume en fin d’année, certaines rédactions de média sportif font le bilan de l’année et dévoilent leur onze de l’année. Ce samedi soir, c’est France Football qui dévoile son onze de l’année – en 4-3-3* – du championnat de France. Pour le gardien, pas de Keylor Navas mais Steve Mandanda. “Dans les buts, avec un cru une nouvelle fois de haut niveau, face à Mike Maignan et surtout Keylor Navas, FF a opté pour Steve Mandanda.” La défense est composée de la charnière centrale du PSG Presnel Kimpembe-Marquinhos avec à leur droite le Monégasque Ruben Aguilar et à gauche Romain Perraud (Brest). “Champions de France et très peu perturbés en Ligue 1, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont été très solides au sein de la Ligue des Talents. Mention toute particulière pour le champion du monde 2018 qui a clairement franchi un palier tandis que le Brésilien est devenu un patron dans la capitale.” Le milieu de terrain est composé d’Edouardo Camavinga, Téji Savanier et Benjamin André. Enfin, le trio d’attaque est composé de Neymar, Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder (Monaco). “France Football a débattu (très) longtemps pour composer l’attaque. Avec des choix cornéliens. On n’oublie pas les superbes années des Jonathan Bamba, Andy Delort, Gaëtan Laborde, voire même Kasper Dolberg, Denis Bouanga, Angel Di Maria… Les talents regorgent, mais ce sont Neymar, Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder qui sont choisis dans un trio d’attaque XXL”. Le PSG place également deux joueurs sur le banc avec Keylor Navas et Marco Verratti.

Le XI de l’année 2020 de Ligue 1 selon France Football : Mandanda – Aguilar, Marquinhos, Kimpembe, Perraud – Camavinga, André, Savanier – Mbappé, Ben Yedder, Neymar

Banc : Keylor Navas, Jordan Amavi, Damien Da Silva, Marco Verratti, Jonathan Bamba, Andy Delort, Renato Sanches.

*Il y a d’abord une clarification à faire : pour choisir son équipe type, FF a privilégié des joueurs qui ont été présents sur l’ensemble de l’année, et non des individualités qui ont pu détonner soit lors des trois premiers mois en 2020, soit depuis le mois d’août.