Kylian Mbappé réalise un bon début de saison sur le plan statistique avec le PSG et l’équipe de France. Malgré ça, sa cote de popularité chez les Français a baissé en quatre ans.

Kylian Mbappé a marqué 15 buts en 15 matches avec le PSG depuis le début de la saison. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 réalisations. Mais il peut encore s’améliorer dans le jeu. À l’issue de son triplé contre Reims, Luis Enrique avait piqué son joueur. Des commentaires qui n’avaient pas touché l’attaquant, expliquant lui-même qu’il aimerait marquer des buts et bien joué, ce qui n’avait pas été le cas chez les Rémois. Ce samedi, un sondage Odoxa pour Winamax et RTL s’est intéressé à plusieurs sujets autour du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et pour 85 % des supporters du club et 79 % des passionnés, le coach espagnol va faire passer un nouveau cap à Kylian Mbappé. Alors qu’en 2019, 80 % des Français le trouvaient sympathiques, ils ne sont plus que 63% en 2023.

Un grand nombre de supporters du PSG veulent le voir rester

En ce qui concerne l’équipe de France, 69 % des amateurs du football estiment d’ailleurs qu’il est le meilleur joueur des Bleus, tandis que 63 % le jugent indispensable en vue d’une victoire au prochain Euro en Allemagne. 73% des amateurs de football sondés* estiment qu’il est encore trop individualiste. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. 78 % des fans du PSG souhaitent le voir rester encore très longtemps, même si 71 % pensent qu’il va partir l’été prochain. Du côté des amateurs de football, ils ne sont que 58 % à vouloir le voir prolonger l’aventure à Paris.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le mercredi 15 et jeudi 16 novembre 2023 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 433 amateurs de football.