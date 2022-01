L’année 2021 est terminée avec son lot de surprises et d’événements pour le PSG. Le club de la capitale a réussi un parcours mémorable en Ligue des Champions avec les éliminations du FC Barcelone et du Bayern Munich mais a perdu le titre de champion de France au détriment du LOSC. L’été aura été aussi assez fou avec les arrivées de Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Nuno Mendes et surtout Leo Messi ! Pour la journaliste sur La Chaîne L’Équipe, France Pierron, ce transfert aura même été l’événement de cette dernière année.

« Pour moi l’événement de cette année 2021 aura été l’arrivée de Messi au PSG ! Ça ne vous paraît pas complètement fou comme événement ?! C’était vraiment LE truc auquel on ne croyait pas. Encore moins que les volleyeurs champion olympique ou Fabio Quartaro champion… Messi au PSG, c’était dans le domaine du rêve ! »

