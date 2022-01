Le PSG souhaite une bonne année 2022 à ses supporters

L’année 2021 a été riche en émotion pour le PSG. Entre les performances XXL sur les pelouses du Camp Nou et de l’Allianz Arena en Ligue des Champions, où les victoires en Trophée des Champions – contre l’OM – et en Coupe de France ou bien encore l’arrivée de Lionel Messi. Sur son site internet, le club de la capitale a tenu à faire le bilan de cette année écoulée avant de se projeter sur 2022.

« 2021 aura été une année en tout point singulière. Pour la France, pour l’Europe, pour le reste du monde. Une année entre deux eaux, après 2020 qui aura fait entrer la pandémie dans nos vies, et à l’aube de 2022, motif d’espoir pour tous. Une année charnière, aussi, sur le plan du football. Car une année de virage, faite de hauts et de frissons sur les pelouses d’Europe, mais aussi de bas et de déceptions inéluctables dans le sport. Mais surtout une année marquée par les retrouvailles. Retrouvailles avec notre public d’abord, ambassadeur de la passion et créateur d’atmosphère. Si l’année précédente avait été si difficile à domicile, où l’écho des résultats traversait sans émotion un stade vide, les victoires sont revenues au Parc des Princes à mesure que les sièges Rouge et Bleu ont retrouvé la ferveur de leurs propriétaires d’un soir. […]Paris a donc retrouvé ses couleurs, en espérant que 2022 lui offre également les retrouvailles avec un sacre en championnat. D’ailleurs, si l’hiver vient tout juste de débuter, le club de la capitale ne s’est toutefois pas privé de s’offrir le titre honorifique de champion d’automne, avec une très large avance en tête de la Ligue 1. La première pierre d’un édifice à reconstruire, tous ensemble. »

Le PSG qui conclut : « Mais rassurez-vous, 2021 n’était qu’une mise en bouche. Pour le plat principal, il faudra que les premiers bourgeons apparaissent, car la ville lumière se donne rendez-vous au Printemps pour déguster ses mets les plus précieux. L’odeur des grands rendez-vous dans l’assiette des gourmets. Voilà donc les promesses de 2022. Voir fleurir à nouveau ces soirées au goût d’éternité, où tout peut se passer. Alors oui, 2021 était une année charnière, jonchée de succès et de difficultés, à l’image du monde qui nous entoure. Rien n’est acquis, mais nous avons déjà une certitude : après les retrouvailles, il s’agira désormais de tous s’unir pour vivre une très belle année ensemble. Car au-delà de tout, ce qui restera, notre force, ce sera cette capacité à respirer, chanter à plein poumon et vivre pour nos couleurs. Rouge et Bleu.«