En plus des arrivées, le PSG travaille aussi pour dégraisser son effectif et plusieurs joueurs sont sur le départ comme Hugo Ekitike, Julian Draxler et Marco Verratti.

Après les départs définitifs d’El Chadaille Bitshiabu, Abdou Diallo, Eric Dina Ebimbe, Leandro Paredes, Neymar Jr, Djeidi Gassama et Mauro Icardi, le PSG continue de s’activer pour trouver une porte de sortie à certains joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. Après une saison compliquée dans la capitale française, Hugo Ekitike est invité à trouver un autre club en ces derniers jours de mercato. Et les prétendants sont nombreux pour l’ancien Rémois.

Discussion pour un prêt avec option d’achat d’Ekitike

Indépendamment du dossier Randal Kolo Muani, le PSG et l’Eintracht Francfort discutent aussi du dossier Hugo Ekitike. Et selon les dernières informations de Téléfoot, le club allemand a fait une nouvelle offre ces dernières heures et des discussions sont en cours pour un prêt avec option d’achat de l’attaquant de 21 ans. L’AC Milan et West Ham restent en embuscade pour le natif de Reims. Mais à l’approche de la fin du mercato, la possibilité de voir Hugo Ekitike rester au PSG est de plus en plus grande, précise le journaliste Saber Desfarges. Ce dernier précise aussi que Crystal Palace insiste pour Julian Draxler tandis que Marco Verratti pourrait bien s’engager à Al-Arabi, au Qatar. Le PSG ne compte pas sur ces deux joueurs.

Trois options pour Kylian Mbappé

Alors que son avenir était au coeur d’un bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé va bien rester au PSG lors de cette saison 2023-2024 et ne verra pas le Real Madrid tenter une offensive de dernière minute. Et trois possibilités s’offrent au joueur dans les semaines à venir : partir libre à l’été 2024, prolonger une saison supplémentaire et permettre ainsi aux Rouge & Bleu de récupérer un peu d’argent, ou signer un contrat plus longue durée. « Une certitude, celui qui détient la clé de son avenir, c’est lui et lui seul », conclut le journaliste de TF1.