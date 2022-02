Kylian Mbappé réalise de très bonnes prestations depuis plusieurs mois. Le numéro 7 du PSG porte son équipe et est très certainement le meilleur joueur du monde en ce moment. C’est le constat de Franck Ribéry. « Mbappé est le plus fort en général, il sait qu’il a de grandes qualités mais il ne se laisse pas démonter. Il fait son travail, il joue, il s’amuse, s’enflamme le joueur de la Salernitana dans une interview accordée à Sky Italia. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer. »

Franck Ribéry qui a également été questionné sur son favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. « En Ligue des champions, je vois le Bayern Munich, Liverpool et peut-être le PSG. Cela ne dépend que d’eux, ils ont des équipes fortes et de grands joueurs.«