Hamouma : « On va à Paris pour faire un résultat »

Une semaine après sa défaite à Nantes (1-3), le PSG espère retrouver une bonne dynamique avec la réception de Saint-Etienne (samedi 26 février à 21h sur Canal + Décalé). Malgré sa 16e place au classement, l’équipe de Pascal Dupraz a le vent en poupe et reste sur une série de 5 matches sans défaite toute compétition confondue avant de défier le leader parisien. Interrogé ce jeudi, Romain Hamouma a affiché sa détermination ainsi que sa volonté de bousculer Paris dans son propre jardin.

« On n’est jamais allé à Paris pour faire des photos. On devra être à 150%, mais on y va pour faire un résultat. On s’attend à une réaction, mais on va se concentrer sur nous, et faire le maximum pour les canaliser. On peut pas compter sur la Ligue des Champions. Ils vont faire leur match, nous, on a d’autres soucis. Seul notre match nous intéresse. Paris, on connaît, on sait que cela peut aller très vite », a déclaré l’attaquant stéphanois lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. « On n’a pas établi de plan. Il y a 3 points à chaque match, peu importe l’adversaire. On se rend compte que dans le championnat, il n’y a pas de vérité. Clermont c’était aussi difficile que d’aller au Parc. (…) Si Paris joue à 100%, ils sont meilleurs que nous, mais on est capable de rivaliser. Ce n’est pas passé loin l’année dernière. (…) C’est un plaisir d’être sur la même pelouse que Messi, mais on a un match à jouer. On est prêt à se battre. »