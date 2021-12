Froment et la faute professionnelle du PSG avec Mbappé

Ce samedi 1er janvier, les joueurs qui se trouvent en fin de contrat avec leur club respectif pourront négocier librement avec les écuries de leur choix dans l’optique d’un précontrat. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé avec le PSG. C’est forcément un sacré problème pour la direction francilienne puisque l’attaquant tricolore se place clairement comme le meilleur élément rouge et bleu des derniers mois. Une équation assez complexe sur laquelle est revenu Julien Froment sur les ondes de France Bleu Paris.

« Le compteur à rebours à commencer concernant Kylian Mbappé. Bizarrement, les supporters parisiens ne sont pas vraiment pressés de passer à la nouvelle année : 2022 rime avec adieux. Car sauf improbable retournement de situation, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger avec le PSG. Il finira la saison avec Paris, mais la suite devrait s’écrire plus au Sud de l’Europe, du côté du Real Madrid. C’est une catastrophe sportive et économique. On peut même parler de faute professionnelle concernant la direction parisienne. Le voir partir, c’est un véritable crève-cœur. Et même s’il n’a jamais su créer une relation de confiance avec les supporters, Kylian Mbappé était l’assurance sportive du PSG. 195 matches, 147 buts, 76 passes décisives, le tout à 23 ans. Des statistiques incroyables et une marque indélébile qu’il va laisser au club. »