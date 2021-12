Après des débuts plus que prometteurs du côté du LOSC, ce qui lui a notamment permis de côtoyer l’Équipe de France, Jonathan Ikoné a depuis marqué le pas. Entre fulgurances et nonchalance, le natif de Bondy a surtout proposé des prestations en dents de scie sous le maillot nordiste. Un état de fait qui a poussé celui-ci- à se séparer de son élément.

C’était dans l’air depuis un bon petit moment déjà, c’est désormais officiel : Jonathan Ikoné quitte Lille et rejoint la Fiorentina dans le cadre d’un transfert estimé à 15 millions d’euros, c’est le club hexagonal qui a officialisé la chose ce vendredi matin via un communiqué. Étant donné que le PSG avait vendu son titi aux Lillois pour 5 millions d’euros et que le club parisien avait négocié environ 40% d’une éventuelle plus-value, Les Rouge et Bleu devraient donc toucher environ 4 millions d’euros dans cette transaction.