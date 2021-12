Froment et la nécessité de vendre du PSG

Le PSG a bouclé sa première partie de saison avec un nul périlleux sur la pelouse du FC Lorient (1-1, 19e journée de Ligue 1). Désormais, avant que la compétition ne reprenne, avec des échéances continentales notamment, les yeux sont rivés sur le mercato hivernal. Côté parisien, si les achats ne sont pas vraiment une priorité, dégraisser l’effectif rouge et bleu parait, en revanche, une nécessité absolue. Une problématique sur laquelle est revenu Julien Froment sur les ondes de France Bleu Paris.

« Le PSG doit vendre pour 100 millions d’euros d’ici le 30 juin pour compenser les pertes liées au Covid-19. C’est une équation qui n’est pas simple. Le PSG achète des joueurs chers, avec un salaire conséquent, et le tout est de trouver un acquéreur capable de payer le transfert et le salaire. Les candidats sont Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi et, bien évidemment, Layvin Kurzawa. Pour celui-ci, on est clairement dans une impasse avec un joueur qui ne joue pas et un club qui paye grassement son salaire, son contrat courant jusqu’en juin 2024. J’aimerais lui dire que c’est du gâchis. Il n’a que 29 ans et ce serait certainement plus intéressant pour lui d’affronter Mbappé et Neymar en match plutôt qu’à l’entraînement. Je suis sûr qu’il en a encore sous les crampons. «