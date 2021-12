Une offre du PSG pour Rudiger ?

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et le PSG continue d’être au centre des rumeurs de mercato, que ce soit pour le marché des transferts hivernal ou estival. Après les bruits autour d’Icardi, Arthur, Pogba, Haaland, c’est à nouveau le dossier Antonio Rudiger qui s’invite dans l’actualité parisienne.

En effet le quotidien AS consacre sa une du jour au défenseur allemand et explique que ce dernier aurait reçu des offres du PSG et du Bayern Munich. Néanmoins, ce serait le Real Madrid qui « gagnerait du terrain de jour en jour » dans cette lutte à trois. Le journal espagnol rajoute que l’arrière central serait en contact permanent avec l’autrichien David Alaba, ainsi que d’Eden Hazard et Thibaut Courtois, pour avoir davantage de détails sur le fonctionnement du club Merengue.

On rappelle que selon RMC Sport, les dirigeants parisiens auraient déjà rencontré l’entourage du joueur… Mais son avenir semble se dessiner ailleurs qu’en France.