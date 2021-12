Les derniers détails du prêt de Rafinha à la Real Sociedad

Rafinha sera très certainement le premier joueur à quitter le PSG cet hiver. Pas dans les plans de Mauricio Pochettino, le milieu de terrain n’a joué que cinq matches cette saison. Depuis plusieurs jours, on parle de lui à la Real Sociedad. Il devrait rejoindre le club basque cet hiver sous la forme d’un prêt.

Selon les informations de Fabrizio Romano – spécialiste italien du mercato – le joueur formé au FC Barcelone est déjà en Espagne afin d’y passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Il sera prêté six mois, sans option d’achat. Dans cette transaction, la Real Sociedad prendra en charge une partie de son salaire. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Rafinha is in Spain today to undergo his medical and sign as new Real Sociedad player. Deal agreed with Paris Saint-Germain on loan with NO buy option included. 🤝🇧🇷🇪🇸 #RealSociedad

Real Sociedad will pay part of Rafinha’s salary – official statement soon. Here we go confirmed. pic.twitter.com/BO8fxxRNtd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021