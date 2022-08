Fulham discute bien avec le PSG pour Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa n’a plus joué de match officiel avec le PSG depuis un an et l’édition 2021 du Trophée des Champions entre Lille et les Rouge & Bleu. Malgré cette situation, et son placement dans la liste des indésirables, le latéral gauche – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – ne voulait pas quitter les Rouge & Bleu. Mais ces derniers jours, un intérêt de Fulham était avancé pour l’ancien monégasque.

Kurzawa bien dans le viseur du club londonien

Même s’il n’a joué que neuf minutes lors des douze derniers mois avec le PSG, Layvin Kurzawa figure bien sur la liste de Fulham pour renforcer son couloir gauche selon les informations du Daily Mail. Le club londonien est en discussions avec le PSG pour le transfert de l’international français (13 sélections). Les dirigeants parisiens ne devraient pas se monter trop gourmand pour laisser partir un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable après un début de carrière prometteur à Monaco.