Le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre prochain et le PSG a encore pour objectif de dégraisser son effectif. Si les départs de Georginio Wijnaldum (prêt avec option d’achat à l’AS Roma), Thilo Kehrer (West Ham), Eric Dina Ebimbe (prêt avec option d’achat à l’Eintracht Francfort) et Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais) ont permis aux Rouge & Bleu de réduire leur effectif, d’autres joueurs sont invités à quitter le club à l’image d’Idrissa Gueye et Ander Herrera. Concernant Layvin Kurzawa, sa situation est plus complexe. Après une saison sans jouer, le latéral gauche de 29 ans – sous contrat jusqu’en juin 2024 – ne croule pas sous les propositions. Mais un club de Premier League pourrait être tenté de relancer la carrière du Français.

Fulham veut recruter Kurzawa avant la fin du mercato

De retour dans l’élite du football anglais cette saison, Fulham réussit un bon début de championnat avec une 7e place (5 pts) et notamment un match nul face à Liverpool (2-2). Mais afin de conserver ses chances d’un maintien à l’issue de l’exercice 2022-2023, la formation londonienne souhaite encore se monter active avant la fermeture du marché des transferts. Ainsi, selon les informations de l’Evening Standard, les Cottagers auraient ciblé Layvin Kurzawa. Selon le média anglais, l’international français est « au centre des attentions » pour renforcer le secteur défensif et un transfert avant la fin du mercato est souhaité. Reste désormais à savoir si cet intérêt trouvera confirmation dans les jours à venir.