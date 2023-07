Galatasaray dévoile les détails du transfert d’Icardi

Prêté à Galatasaray la saison dernière par le PSG. Mauro Icardi a rejoint définitivement le club stambouliote. Ce dernier a dévoilé les détails de la transaction.

Mauro Icardi avait été placé sur la liste des indésirables lors de l’été 2022 par le PSG. L’attaquant argentin avait rejoint en fin de mercato estival Galatasaray. En Turquie, il a retrouvé son football et réalisé une très belle saison avec 23 buts et 8 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont convaincu le champion de Turquie de le signer définitivement.

Un transfert payé en quatre fois

Malgré l’intérêt de clubs d’Arabie saoudite ou en Italie, Mauro Icardi, à qui il restait un an de contrat avec le PSG, satisfait de son aventure en Turquie souhaitait revenir à Galatasaray pour poursuivre sa carrière. Le champion de France et le club turc ont réussi à se mettre d’accord sur un transfert à hauteur de 10 millions d’euros. Ce dimanche, Galatasaray a dévoilé les détails de cette transaction. Le transfert sera payé par tranches étalées sur les quatre prochaines saisons. Mauro Icardi, qui a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026, touchera 6 millions d’euros par an.