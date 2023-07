Titulaire indiscutable du loft au PSG, Mauro Icardi est logiquement poussé vers la sortie. Après une belle saison du coté de Galatasaray l’attaquant argentin attire les convoitises de l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite continue de faire ses courses en Europe et cette fois c’est Mauro Icardi qui serait dans le panier. Selon Corriere della Sera, le club d’Al-Shabab offrirait un contrat mirobolant pour l’Argentin : 80M€ sur 2 ans. Le club saoudien proposerait 20M€ au PSG pour s’attacher les services d’Icardi. Après une saison en prêt réussie à Istanbul avec 22 buts et 7 passes décisives, Icardi ne manque pas prétendants cet été. L’Italie lui fait toujours les yeux doux et Galatasaray souhaiterait également conserver son buteur. Ce qui est certain c’est que le PSG ne le conservera pas et l’Argentin fait d’ores et déjà parti du loft.

Wanda Nara, un frein au départ

Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi ne serait pas emballée par un départ au Moyen Orient. Elle rêve toujours d’un retour en Italie. Selon Marc Mechenoua l’Argentin a été proposé en vain à l’AC Milan qui ne voit pas d’un bon œil l’arrivée d’Icardi. Le buteur déclarait en avril dernier : « je veux vraiment rester à Galatasaray« . De quoi épaissir le doute sur son avenir. Wanda a aussi laissé un message plein d’affection au club stambouliote. L’affaire est donc loin d’être conclue pour le couple argentin qui fera tout son possible pour rester en Europe et retourner en Italie. La position du PSG est la même que l’an dernier et ne souhaite pas conserver Icardi. En cas de départ à Al-Shabab, il retrouverait donc ses compatriotes Ever Banega et Christian Guanca en plus de la Saudi Pro League qui poursuit son plan de recrutement massif.