Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse.

Il reste trois matches au PSG pour s’offrir le titre de champion de France. En cas de succès contre Auxerre, le club de la capitale sera champion de France. Officiellement si Lens fait un faux pas dimanche après-midi face à Lorient, officieux si les deux équipes l’emportent. En effet, avec une différence de buts largement en la faveur du PSG (+49 contre +32), il est improbable pour ne pas dire impossible que cet écart se réduise et devienne en la faveur des Lensois. Deux jours avant le déplacement à l’Abbé-Deschamps, Christophe Galtier s’est donc présenté en conférence de presse. Il a balayé l’actualité du PSG. Extraits choisis…

La prolongation de Marquinhos (PSG TV + conf)

« Notre capitaine vient de prolonger jusqu’en 2028. C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde. C’est une bonne nouvelle. Marqui est arrivé chez nous à 19 ans, c’est sa dixième saison. C’est aussi un signal fort envoyé sur l’ambition qu’a le club pour les saisons à venir. Savoir conserver ses meilleurs joueurs, c’est un signal fort. Marqui est très attaché au club et c’est finalement un enfant du PSG. C’est une très bonne nouvelle aujourd’hui (…) C’est un exemple. C’est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est omniprésent depuis dix ans. C’est une vraie bonne nouvelle, c’est un signal fort envoyé à tout le monde sur le fait que le PSG souhaite rester compétitif et qui a de l’ambition pour les saisons à venir. C’est aussi, pour Marquinhos, une preuve de fiabilité sur ce qu’il peut être comme joueur, à la fois sur le terrain, au quotidien dans les séances d’entraînement, mais aussi ce qu’il apporte comme sérénité et calme dans le vestiaire. »

Un objectif d’être champion dès ce week-end ? (PSG TV)

« On est le dernier match de la journée, donc automatiquement on va connaître les résultats des uns et des autres. On a préparé notre semaine comme on a préparé les autres. Les joueurs ont bien travaillé et on est sur une bonne dynamique, notamment à l’extérieur. On va avoir à faire à un adversaire différent d’Ajaccio et de Troyes, qui étaient quasiment condamnés avant de nous jouer. Là, c’est une équipe qui se bat pour le maintien et qui reste sur de bons résultats. Autant Auxerre va jouer pour obtenir le maintien, autant nous nous allons jouer pour maintenir un écart et peut-être pour le titre sur ce match-là. »

Un défi de gagner à Auxerre, qui reste sur 7 matches sans défaite à domicile ? (PSG TV)

« Oui, c’est un stade qui va être plein avec la réception du Paris Saint-Germain, mais aussi avec l’espoir de voir Auxerre se maintenir en Ligue 1. Donc les supporters vont pousser. C’est une équipe qui a trouvé une bonne stabilité à domicile. Je crois que c’est la meilleure défense sur coup de pied arrêté, elle est assez solide. On devra être comme lors des deux derniers matches, de faire en sorte d’avoir la mainmise sur le match et de se créer des situations pour marquer des buts. »

Sa réaction sur sa non-nomination aux Trophées UNFP

« Il n’y a pas d’explication, c’est simplement un vote qui est fait comme chaque saison. Il faut respecter ce vote et je le respecte. J’ai moi-même voté. Je pense que les cinq entraîneurs qui ont été nommés le méritent. Le meilleur entraîneur va être élu, c’est comme ça. Je n’ai pas eu de réaction particulière. Ça fait partie d’un vote que l’on doit respecter. »

L’ambiance est-elle plus tranquille ces derniers jours ?

« Après notre déconvenue face à Lorient (1-3), j’ai rapidement senti qu’il y avait eu une grosse remobilisation générale de la part de tout le monde et en premier lieu de la part du vestiaire et des joueurs. Le fait d’avoir fait un match assez abouti à Troyes (1-3) et d’avoir gagné contre Ajaccio le week-end dernier (5-0), évidemment que ça relâche en pression. Mais les joueurs ont été très sérieux cette semaine dans le travail. On a un match très important. On se rapproche de la fin du championnat. Comme je le dis souvent à mes joueurs, il ne faut pas compter sur les équipes qui sont derrière. C’est à nous de faire le travail et d’être performant, on va avoir un match totalement différent de ce que nous avions pu avoir à Troyes et contre Ajaccio, parce qu’ils étaient quasiment condamnés à ce moment-là. Auxerre se bat et a une chance de se maintenir. Je sais que ce sera un match difficile. »

Regrette-t-il de ne pas avoir plus utilisé la MNM ?

« Concernant Leo, Kylian et Ney’, dès ma prise de fonction, ça a été un objectif de pouvoir les associer ensemble. D’avoir un jeu offensif avec trois joueurs de grand talent mais aussi avoir un juste équilibre. Malheureusement, avec la Coupe du monde, les blessures et la fatigue, on n’a pas pu en profiter tout au long de la saison. Ça fait partie des saisons. On n’est pas à l’heure du bilan, mais à chaque fois qu’ils étaient sur le terrain, le PSG a été très performant. On avait un jeu offensif très intéressant. Le regret qu’il y a, c’est de ne pas avoir eu ce trio offensif dans les moments décisifs. »

Comment juge-t-il l’évolution de Donnarumma

« C’est avant tout un grand professionnel et un très bon garçon, très bien éduqué. Il s’améliore sur la lecture du jeu. Ces derniers temps, je l’ai senti très décisif sur sa ligne. C’est un gros point fort, il prend beaucoup de place, il a des arrêts réflexes. Il commence à prendre beaucoup plus de leadership sur un plan défensif en dirigeant sa défense et en parlant beaucoup. Il a un axe d’amélioration à mes yeux, et je lui en ai parlé, il doit être encore plus agressif. Ne pas admettre, quand on mène 3-0, de prendre un but. Il doit être plus agressif envers lui-même, mais aussi envers ses partenaires et défenseurs, pour qu’il puisse devenir un des meilleurs gardiens du monde. »

Le temps de jeu d’Ekitike

« Il est arrivé avec du retard et il a mis du temps. Est-ce que j’aurais pu l’intégrer avant ? Je crois que je l’ai intégré au moment où il me montrait dans les séances qu’il était bien là. À un certain moment, il a eu un coup de moins bien sur le plan mental, car c’était difficile pour lui. En travaillant, en regardant ce qu’il faisait dans les séances, je suis satisfait de ce qu’il fait. Je crois que c’est bien aussi d’avoir un deuxième véritable attaquant pour libérer Leo dans le jeu et qu’il puisse avoir d’autres possibilités que Kylian dans l’animation offensive. Mais c’est avant tout le travail d’Hugo qui fait qu’il a démarré les deux derniers matches. Et il est fort probable qu’il démarre dimanche. »

Des jeunes peuvent-ils intégrer le onze face à Auxerre ?

« C’est souvent un sujet, je le comprends, car je connais la qualité de la formation au Paris Saint-Germain. On peut le voir à travers l’Europe, beaucoup de jeunes Parisiens formés qui performent ailleurs. Je tiens à vous faire remarquer que les jeunes ont été intégrés dans les séances depuis le début de saison. Ils s’entraînent et progressent chacun à leur rythme. Mais les jeunes ont joué. Dans le cas de Warren Zaïre-Emery, il a joué et joue. Il n’avait pas 17 ans quand il a commencé à jouer. On peut parler aussi d’El Chadaille Bitshiabu, qui a participé à beaucoup de matches. De là à en intégrer à chaque match… On est au PSG avec une obligation de résultats. Même quand les résultats vont bien, on analyse le jeu. Il y a une obligation de bien jouer. Chaque jeune a son rythme de croissance et d’amélioration. Mais j’ai la sensation qu’ici on a oublié qu’un jeune de moins de 17 ans a été titulaire dans un match important en Ligue des champions. Qu’El Chadaille a joué. On est sur une fin de saison et on pense que les matches vont être faciles. Mais, nous ne sommes pas champions et il va faire encore faire des points pour être champion. Mais il y a l’obligation de résultats. Je ne sais pas si c’est arrivé souvent que des jeunes de 16 ou 17 ans aient joué beaucoup de matches au Paris Saint-Germain. »

Verratti est-il apte pour dimanche ?

« Marco a pris un coup au niveau du genou et du muscle, qui l’a empêché de s’entraîner de manière collective. Il s’est entraîné de manière individuelle aujourd’hui. Ça semble aller beaucoup mieux, on fera le point demain sur la dernière séance pour voir ses sensations. On a bon espoir qu’il puisse être parmi nous pour le déplacement à Auxerre. »

Satisfait de la saison de Verratti ?

« Marco est un joueur très important. Quand il n’est pas là, ça se voit et ça se sent dans le jeu. Comme l’équipe à un certain moment, il a eu un coup de moins bien. Le passage à vide a coïncidé avec l’absence de beaucoup de cadres. Mais je trouve que la critique sur Marco est assez sévère par rapport à ce qu’il fait sur le terrain. »

Quels sont les secteurs de jeu prioritaires à renforcer au PSG ?

« Focus sur les trois derniers matchs et notamment sur le prochain. Concernant la construction de l’effectif et ce que nous devons améliorer, évidemment qu’il y a un gros travail de fait par Luis Campos et le président. Mais, au moment où je vous parle, je suis concentré sur le match d’Auxerre et les deux derniers matches. »

Le profil de Bernardo Silva

« C’est un joueur de Manchester City, avant tout. C’est un joueur que j’ai découvert quand il est arrivé à Monaco à l’époque où Luis Campos l’a recruté. Il était très bon et il faisait partie de l’équipe de Monaco championne (en 2017). C’est un joueur évidemment intéressant, mais je le répète encore une fois: il est un joueur de Manchester City. »