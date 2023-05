Officiel – Marquinhos prolonge au PSG

Annoncé depuis plusieurs semaines, la prolongation de Marquinhos au PSG est désormais actée. Les Rouge & Bleu ont officialisé la nouvelle.

Au club depuis l’été 2013, Marquinhos va poursuivre l’aventure avec le PSG pour quelques saisons supplémentaires. Devenu capitaine des Rouge & Bleu à l’été 2020 suite au départ de Thiago Silva, le Brésilien de 29 ans a prolongé son bail dans la Ville Lumière. Le club parisien a officialisé la nouvelle ce vendredi après-midi. Initialement sous contrat jusqu’en 2024, le numéro 5 du PSG a prolongé son bail de quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2028.

« C’est un moment très spécial pour moi »

Une nouvelle qui a réjoui le principal concerné, comme il l’a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis très heureux d’annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C’est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m’a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir. » De son côté, le président Nasser al-Khelaïfi a également évoqué sa joie après cette prolongation du capitaine : « Nous sommes très heureux que Marquinhos ait prolongé avec la famille du Paris Saint-Germain. Je me souviens de lui lorsqu’il a rejoint le Club à l’âge de 19 ans. Dès le premier jour, il a fait preuve d’un grand dévouement et d’un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels. Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble au fur et à mesure que l’histoire de Marquinhos se poursuivra avec le PSG. » Troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG (405 apparitions) derrière Marco Verratti (413) et Jean-Marc Pilorget (435), Marquinhos écrira donc la suite de sa carrière chez les Rouge & Bleu.

Palmarès de Marquinhos au PSG