Le PSG a annoncé la prolongation de contrat de son capitaine Marquinhos jusqu’en 2028 ce vendredi. Si sur le plan sportif le Brésilien s’inscrit totalement sur le long terme avec le club de la capitale, financièrement, le numéro 5 parisien va connaître une nouveauté.

Après dix ans passés en Rouge & Bleu, le capitaine Marquinhos a donc signer un nouveau bail le liant ainsi au Paris Saint-Germain jusqu’en 2028. S’il est un habitué de la maison, le Brésilien, avec cette prolongation de contrat découvre une nouveauté posée par la direction en place sous la houlette de Luis Campos. En effet, le numéro 5 parisien voit associée à son nouveau contrat une « prime à la performance ». Cette dernière est en réalité une manière pour le PSG d’indexer le salaire de ses joueurs en corrélation avec leur performances. Concrètement, plus les joueurs parisiens jouent des matchs, plus leurs émoluments ont de chance d’augmenter, avec bien sûr un salaire de base, puis certainement la pise en considération de blessures et autres aléas de la vie d’un sportif de haut niveau.

Le 28 décembre dernier, le PSG avait prolongé le contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. En ce sens, le milieu de terrain italien avait été le premier joueur a inaugurer cette nouvelle forme de contrat. Selon RMC Sport « tous les nouveaux contrats suivront ce schéma« .